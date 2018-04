Friesland maakt kennis met Japanse krijgskunsten

De European Sports for All Games vinden van 3 tot en met 7 augustus plaats. Het voorprogramma kent verschillende sport- en beweegactiviteiten. De maand april staat in teken van de Japanse krijgskunsten.

In totaal 21 Friese clubs openen hun deuren voor iedereen die wil kennismaken met judo, karate, jiu-jitsu, aikido, kendo, kyudo en iaido.

Om deze vormen van krijgskunsten een podium te bieden, organiseert Sport Fryslân met de Friese dojoclubs namens de European Sports For All Games, de Open Dojo Dagen. Tot en met 30 april openen verschillende Friese Dojo’s hun deuren. Inwoners van Friesland kunnen elke dag gratis meedoen aan lessen bij hen in de buurt. Aanmelden kan op www.opendojodagen.nl. Daar zijn ook de contactgegevens en trainingstijden te vinden.

De krijgskunsten zijn van oorsprong bedoeld voor zelfverdediging, maar worden tegenwoordig veelvuldig gebruikt om zowel lichaam als geest te trainen. Iedereen kan hier aan meedoen: jong of oud, valide of invalide, sportief of als mensen juist niet zo sportief zijn!

Tour de Dojo

Naast de Open Dojo Dagen organiseren een aantal Dojo’s in Friesland op zaterdag 14 april een open dag: Tour de Dojo. Op deze dag kan iedereen kennismaken met een Dojo in de buurt en meedoen met verschillende activiteiten, zoals een clinic of een demonstratie bijwonen.