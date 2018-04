Zwoele jazz door Maria Mendes Quintet

Maria Mendes, een jonge zangeres met Portugese roots, maakt furore in Brazilië en Zwitserland. Ze heeft al optredens gehad in de Blue Note Jazzclub in New York, op het Montreux Jazz Festival en treedt geregeld op in Portugal.

Vanuit haar rijke culturele Portugese achtergrond combineert ze zwoele, perfect getimede bossa nova’s, melancholische fado, Amerikaanse jazz en de rijkdom van de klassieke muziek. Deze gewaagde combinatie verpakt Maria Mendes met haar heldere stem in geheel eigen stijl tot een perfect plaatje. Dit leverde haar de afgelopen jaren lovende recensies, talloze prijzen en optredens op.

Haar werk omvat eigen composities of bewerkingen van bestaande jazz of Braziliaanse klassiekers. Ze laat zich hierbij feilloos begeleiden door haar Nederlandse jazzkwartet.

Het optreden van eht Maria Mendes Quintet is het slotconcert van dit jazzseizoen bij Hothouse Redbad.