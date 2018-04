Zingend asfalt Leeuwarden deze week verwijderd

Het asfalt zorgt voor te veel overlast. Gedeputeerde Sietske Poepjes zei al dat er gauw een einde aan moest komen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden op het asfalt vlak voor de ingang van de vliegbasis ribbels aangelegd. Auto’s die er met twee banden overheen rijden, produceren het Frysk folksliet.

Het wegvak waarop de strepen zijn aangebracht wordt in de nacht van dinsdag op woensdag afgesloten. De strepen worden in de nacht van woensdag op donderdag verwijderd.

‘Je bent zomaar een paar dagen verder’, aldus Jan Hiddenga, projectleider bij de provincie. ‘Het materiaal moet er zijn en er moet meer gebeuren dan alleen het verwijderen van de ribbels. Het wegdek moet opnieuw gelegd worden en drogen.’

Als dat allemaal gebeurd is, is er naar schatting 80.000 euro uitgegeven. 30.000 euro is opgegaan aan onderzoekskosten. Voor aanleg en verwijdering, houdt de projectleider een slag om de arm. ‘Rond de 50.000 euro denk ik zo.’