Rescue Team Friesland operationeel met eerbetoon aan Remon Bruinsma

Op de trailerhelling bij de Tearnzer Wielen aan De Houn in de Leeuwarder wijk Zuiderburen werd zondag, vroeg op de middag, het startsein gegeven middels een korte demonstratie.

Rescue Team Friesland is een non-profitorganisatie welke zich bezighoudt met het opsporen van vermiste personen zowel op het water als op het land met een professioneel waterteam, landteam en hondenteam. De voornaamste doelstelling is de angst en vertwijfeling bij de familie zo snel mogelijk te beëindigen, dit gebeurt altijd in samenspraak met familie en/of politie. Rescue Team Friesland is voortgekomen uit de intensieve zoektocht naar Remon Bruinsma. Het lichaam van Bruinsma werd nieuwjaarsdag gevonden in het water bij de Prinsentuin in Leeuwarden.

Het reddingsteam bestaat uit dertig mensen en kan beschikken over twee zeer geavanceerde sonarboten, twee motorboten, twee reserveboten (waaronder een reddingsboot), acht duikers, een eigen hondenteam en hierin wordt samengewerkt met de Dutch Rescue Dogs uit Drenthe, en ongeveer vijftien ‘grondlopers’. De boten zijn allemaal ter beschikking gesteld door vrijwillgers. Een van de boten is vernoemd naar Remon. Deze boot werd door zijn familie gedoopt. Tweelingbroer Alex trok de vlag de weg.