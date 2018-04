Langste kunststof doppenketting ter wereld

De ketting zal op 8 juli gepresenteerd worden en over de Oldehove getrokken worden.

IKN ondersteunt ruim vijfhonderd wees en verlaten kinderen in twaalf verschillende landen in de wereld, door ze op te vangen in kinderdorpen waar zij in een gezinssituatie veilig en liefdevol kunnen opgroeien. Met de doppenketting vraagt IKN aandacht voor scholing in het kinderdorp in India, hier wonen zestig weeskinderen. Scholing voor deze kinderen kost jaarlijks €20.000,-

De doppenketting wordt samen met verschillende bedrijven, basisschool De Wester uit Leeuwarden en vele andere vrijwilligers gemaakt. Uiteindelijk gaat de doppenketting bestaan uit 240.000 doppen met een totale lengte van twee kilometer (!). Na de recordpoging wordt de doppenketting verkocht aan Wasteboards, een bedrijf dat kunststof doppen hergebruikt en er skateboards van maakt. De volledige opbrengst van deze actie is bedoeld voor scholing in India.

Alle hulp is welkom!

Wil je meehelpen met het maken van de doppenketting, of doppen voor de stichting sparen? Meld je dan aan bij Richard van der Pols 06-16738896 of kom langs bij het kantoor aan de Marshallweg 4-a (naast Monkeytown).

Doneren kan via deze link: www.pifworld.com/nl/nonprofits/GjwJ8go8FGk/internationale-kinderhulp/donate