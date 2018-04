Judoka Velstra pakt zilver op NK

Hiervoor waren eerst in alle zeven districten van Nederland voorrondes geweest waar de vier beste judoka's per categorie zich plaatsten. Zowel voor de jongens als de meiden waren er negen gewichtsklassen.

Van FMT Sport uit Oenkerk/Feanwâlden hadden drie jongens zich geplaatst. Quinten van der Wijk (dertien jaar, tot 38 kilo) uit Leeuwarden en Jochum Pasma (twaalf jaar, tot 38 kilo) uit Oenkerk zaten in dezelfde categorie en maakten hun debuut op dit niveau. Ondanks een spannende en gelijkopgaande strijd verloor Quinten helaas beide partijen maar liet zien enorm gegroeid te zijn. Jochum won overtuigend zijn eerste partij, verloor er eentje, kwam weer sterk terug met een nieuwe winstpartij maar verloor de vierde. Hiermee plaatste Jochum zich bij de beste dertien van Nederland.

Sil Velstra (twaalf jaar, tot 34 kilo) uit Wijns had zich vorig jaar ook al geplaatst en wist wat hem te wachten stond. Zijn loting was niet makkelijk. In de eerste partij werd de kampioen van Zuid-Nederland verslagen in de verlenging met een waza-ari (half punt). De kampioen van Oost lag vervolgens binnen tien seconden op z'n rug met een ippon (vol punt) als gevolg van een o-goshi (heupworp). Maar de derde partij was slopend en bleek uiteindelijk de langste partij van de dag te zijn. Sil trok na tien minuten judoën aan het langste eind door toch nog een waza-ari te scoren. Ook de halve finale moest weer verlengd worden maar opnieuw was Sil de sterkste en scoorde een waza-ari met een seoi-nage (schouderworp). In de finale stond

hij tegenover Tristan Caïro uit Goes. Na een spannende start bleek uiteindelijk dat de voorrondes helaas te veel gevraagd hadden van Sil. Met een zilveren plak was er uiteindelijk alleen maar reden om trots te zijn. Sil was met zijn resultaat de best presterende Fries op dit Nederlandse kampioenschap.