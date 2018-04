Gemeente Leeuwarden officieel Fairtrade Gemeente

Wereldmuziek en inspirerende verhalen van fairtrade gecertificeerden en genodigden vormden een inhoudelijk deel aan deze feestelijke bijeenkomst.

Wethouder Feitsma sprak tijdens de bijeenkomst over het belang van de Global Goals die verankerd zijn in het collegeprogramma en welke hoog op de agenda staan van de gemeente. Bert Jongert benadrukte het belang van Fairtrade en dat de titel met de criteria waar de gemeente aan moet voldoen geen eenvoudige titel is om te verkrijgen.

Bewustwording

Uiteraard is het stimuleren van eerlijke werkomstandigheden het doel van de campagne. ,,Dat doel wordt nagestreefd door bewustwording te creëren", zo vertelt Bianca van Reenen, voorzitter van de werkgroep Fairtrade leeuwarden. ,,De campagne heeft als doel om de mens, bewoners, ondernemers en eigenlijk iedereen bewust te maken van wat wij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat we nadenken over de dagelijkse keuzes die we maken, welke koffie we drinken, waar we onze kleding kopen en hoe deze producten bij ons zijn gekomen.”

Campagne criteria

In november 2015 is de motie door de Raad aangenomen om als gemeente Fairtrade Gemeente te worden en is daarna door een groep vrijwilligers hard gewerkt om aan de criteria te voldoen die de landelijke campagne heeft opgesteld. Zoals Bert Jongert vertelde, was dat geen eenvoudige klus, Fairtrade gecertificeerd zijn betekent een aantal zaken. De criteria hebben betrekking op de lokale werkgroep, het gemeentebestuur, winkels en horeca, bedrijven en organisaties, media-aandacht en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een meer inhoudelijke toelichting op de criteria en de campagne zijn te vinden via www.fairtradegemeenten.nl.

En dan…

Met het behalen van de titel is de klus nog niet geklaard. De titel is vergankelijk en dus gaat de werkgroep in 2018 verder met het stimuleren van de bewustwording. Meer bedrijven, organisaties, winkels en horeca zullen betrokken worden in de campagne. Ook blijft de werkgroep activiteiten organiseren om ene ieder bewust te laten nadenken over de dagelijkse keuzes. Over een jaar wordt opnieuw gekeken of de gemeente nog steeds voldoet aan de criteria en daarna vindt er iedere twee jaar een nieuwe beoordeling plaats. Genoeg te doen dus.