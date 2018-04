Cambuur worstelt zich in extremis langs Jong AZ

Dankzij de zege staan de manschappen van trainer René Hake, samen met MVV, gedeeld achtste omdat meerdere concurrenten punten morsten.

Wedstrijdverloop

De openingsfase was overduidelijk voor Cambuur en het veldoverwicht werd al in de achtste minuut in de score uitgedrukt. Kevin van Kippersluis was trefzeker uit een perfect uitgevoerde counter, na een assist van Alvin Daniels: 1-0. In de elfde minuut vloog een schot van Darren Rosheuvel krap aan naast, In de achttiende minuut overkwam dit ook Jordy van Deelen, maar hij miste vanuit een veel kansrijkere positie. Voorts kakte het duel bijna een kwartier in en profiteerde Jong AZ van dromerij bij de Leeuwarders; Jamie Jacobs maakte in de 34ste minuut gelijk. Cambuur was meteen weer bij de les en amper drie minuten later was de hernieuwde voorsprong een feit. Doelman Nick Olij lag eerst nog tweemaal in de baan van een schot van Daniels, maar uiteindelijk belandde de bal voor de voeten van Van Kippersluis die - na eveneens twee pogingen - wel doel trof: 2-1.

Beide teams begonnen ongewijzigd aan de tweede helft.

Van Deelen leek in de 49ste minuut Daniels een doelpunt te gunnen, maar de aanvaller miste de voorzet. Op het uur had het zomaar weer gelijk kunnen staan toen de Alkmaarders pech hadden in de afwerking na een kopbal en een schot. In de 66ste minuut viel de 2-2 alsnog; Jacobs was ook dit keer degene die de trekker overhaalde namens de bezoekers. Cambuur ontsnapte een kwartier voor tijd aan een achterstand na een flipperkastmoment. In de 82ste minuut was Justin Mathieu gevaarlijk op aangeven van Rosheuvel, maar zijn inzet vloog nipt voorlangs. In de 87ste minuut voorkwam Robbert Schilder - door zich met lijf en leden in de strijd te werpen - de 2-3. In de 89ste minuut luisterde Mathieu zijn invalbeurt op door - middels een assist van Kallon (eveneens ingevallen) - de winnende van de avond te maken: 3-2 en dat was tevens de - zwaarbevochten - eindstand.

Opstelling SC Cambuur

Cummins, Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Van Wermeskerken, Schils, Crowley ('89 Mannes), Rosheuvel, Houtkoop ('78 Mathieu), Daniels ('67 Kallon), Van Kippersluis

Karakteristieken

Uitslag: 3-2 (2-1)

Scoreverloop: 1-0 Van Kippersluis ('8), 1-1 Jacobs ('34), 2-1 Van Kippersluis ('37), 2-2 Jacobs ('67), 3-2 Mathieu ('89)

Scheidsrechter Van Herk gaf geel aan Hoedemakers, Bakker (Jong AZ).

Aantal toeschouwers: 7083