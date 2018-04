Bart Reinsma winnaar biljarttoernooi Grou

Bart Reinsma uit Grou heeft het driebanden biljarttoernooi in Grou gewonnen dat dit jaar voor de veertiende keer werd gespeeld in Café De Bierhalle.

Op 6 en 7 april werden de voorrondes gespeeld, met vijfendertig deelnemers afkomstig uit Grou en wijde omgeving. Zestien spelers plaatsten zich voor de laatste poulefase, waarin op zondag 8 april jl. werd gespeeld om een plaats in de finale.

Taede Huizenga (Akkrum), Nynke Kuindersma (Heerenveen), Bart Reinsma (Grou) en Eise Steneker (Oudehaske) mochten uiteindelijk strijden om het kampioenschap en de verdeling van de royale vleesprijzen. Op zondagavond speelden Bart Reinsma en Eise Steneker de finalepartij. Debutant Reinsma was het hele toernooi in vorm, zoals ook tijdens de finalepartij tegen Steneker. Bart Reinsma won en werd kampioen.

Het antwoord op de prijsvraag 'Hoeveel caramboles worden er in totaal gemaakt tijdens het toernooi?' is 1.110. Dirk Ritskes uit Grou had exact dit aantal voorspeld en won de eerste rollade. De twee overige rollades gingen naar Jannie Castelein (1.120) en Wilfried Godschalk (1.100).

Einduitslag: 1. Bart Reinsma; 2. Eise Steneker; 3. Nynke Kuindersma; 4. Taede Huizenga