Voetbaloverzicht | Leeuwarder Zwaluwen kraakt directe titelconcurrent

De Leeuwarders kenden een valse start, kwamen met 0-1 achter, ontsnapten aan een vrijwel zekere 0-2, maar gaven de nummer twee uit Damwoude uiteindelijk royaal - en zeker niet geflatteerd - een harde tik om de oren.

Wedstrijdverloop

Broekster Boys oogde in de beginfase een stuk gretiger dan de thuisclub en na een drietal corners kwam 'De Broek' in de elfde minuut verdiend op voorsprong. Kas Huizenga kreeg uit de laatste van deze in dertig seconden tijd verkregen corners de bal uit de kluts voor zijn voeten en opende het bal: 0-1. Leeuwarder Zwaluwen was kennelijk wakker geschud door de achterstand want vanaf dat moment knokte men zich terug in de wedstrijd. De passing was echter te vaak slordig waardoor kansen achterwege bleven. In de 25ste minuut snelde Hendrik Bouma namens de bezoekers iedereen voorbij, leek de 0-2 een formaliteit, maar schoof hij de bal voorlangs. Een cruciaal moment zo zou gaan blijken. In de 35ste minuut waren eerst Robbin Kleefstra en daarna Jaring Wouterlood van Doesburg kansrijk. Het bleek een voorbode van wat komen ging want vijf minuten voor rust zou de 1-1 wél gaan vallen. Kleefstra werd gevloerd in de vijandelijke '16' en de bal ging op de stip; Jeton Musliu faalde niet: 1-1. Amper een minuut na de spelhervatting drukten de Leeuwarders door; Jelmer Smit, een van de twee A-junioren (samen met Ynte Hoekstra) in de selectie van trainer Carlo Rietdijk zette de 2-1 op het scorebord. Voorts liep Leeuwarder Zwaluwen via Musliu in de 62ste minuut, op aangeven van Kleefstra, uit naar 3-1. Middels twee fraaie acties van Kleefstra werd het in de 65ste minuut 4-1 en tien minuten voor tijd zelfs 5-1. Tussen die laatste twee treffers in had Jos Regnerus de pijn kunnen verzachten voor de bezoekers, maar zijn pegel vloog linea recta op het lichaam van de uitstekend keepende Robert Jelsma. De 6-1 bleef Broekster Boys in de dying seconds bespaard omdat een inzet van Wouterlood van Doesburg via binnenkant linkerpaal en daarna binnenkant rechterpaal het veld weer in caramboleerde.

Na afloop was men het er bij Broekster Boys over één ding duidelijk met elkaar eens: ,,Die 0-2 hadden we moeten maken. Dan...."

Rietdijk, de trainer van Leeuwarder Zwaluwen, was uiteraard een gelukkig man na de ruime zege: ,,Dit was een geweldige collectieve prestatie. Hartstikke mooi voor de twee A-junioren, die het vandaag dus ook prima deden. Ik reken me echter nog niet rijk voor wat betreft het kampioenschap want er kan nog van alles gebeuren in de laatste zeven competitieduels. De nare smaak van vorige week (0-3 thuisnederlaag tegen BCV) is hiermee wel weggespoeld, dat was een totale off-day."

Stand bovenin: 1. Leeuwarder Zwaluwen 19-44, 2. Broekster Boys 19-39, 3. Joure 20-38

Overige uitslagen tweede klasse I: Hardegarijp - Marum 4-1, Stiens - Wykels Hallum 2-2, De Griffioen - CVVO 2-1, BCV - Joure 1-1, ONT - Veenwouden 2-1

Uitslagen eerste klasse E (vervolg zaterdagvoetbal)

PKC - Blauw Wit 1-2, Zeerobben - VEV 6-1, Be Quick Dokkum - Oranje Nassau 2-2, Drachtster Boys - Olde Veste 1-2, Buitenpost - Gorecht 2-1, Groningen - Balk 4-2, Winsum - Noordscheschut 4-1

Uitslagen derde klasse B

Leovardia - Kollum 3-2, Trynwâlden - 't Fean 2-3, Berlikum - Rijperkerk 2-1, Anjum - Minnertsga 3-0, Twijzel - Dokkum 3-2, WTOC - Grijpskerk 4-2

Uitslagen vijfde klasse B

SSS - Tzummarum 1-6, WWS - Lions 3-2, Suawoude - Noordbergum 2-2, Kootstertille - Suameer 7-0, Eastermar- Foarut 1-2, CVO - Ouwe Syl 1-2, TFS - Drogeham 1-7

- Zondag -

Uitslagen eerste klasse F

Frisia - Alcides 1-5, Nieuw Buinen - GAVC 0-1, Rolder Boys - FVC 0-1, WVV - Bergum 3-0, Assen - Hoogeveen 0-3, Emmen - SVBO 2-1, Noordster - GRC Groningen 1-3

Uitslagen tweede klasse K

GVAV Rapiditas - MKV 7-0, Stadspark - DTD 3-1, Hoogezand - LSC 4-3, Gomos - Amicitia 3-0, Forward GSAVV - Oerterp 0-2, Asser Boys - Sint Annaparochie 2-4, Roden - Peize 2-3

Uitslagen derde klasse A

Friesland - Franeker 1-3, Nicator - Bolsward 1-3, Groninger Boys - Warga 6-0, Nieuw Roden - Trynwâlden 3-2, Drachten - Helpman 0-1, Harlingen - Lewenborg 2-5

Uitslagen vierde klasse A

Irnsum - Dronrijp 3-2, Nieuweschoot - Thor 1-3, Blue Boys - Oosterlittens 0-1, Black Boys - Terschelling 4-1, Read Swart - Sint Jacob 3-1, Oldeboorn - ONB 2-3