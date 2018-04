'Vijf minuten voor aanvang' met Inez Timmer

Inez Timmer speelt op zaterdag 14 april vanaf 20.00 uur een try-out van haar nieuwe voorstelling in de Wjukken in Mantgum.

Het is de enige voorstelling van dit stuk dit jaar.

In deze autobiografische voorstelling geeft Inez een kijkje in haar leven als musicalactrice, theatermaakster en zangeres. Over een leven van successen en teleurstellingen en steeds weer moed bijeen te rapen om opnieuw te beginnen, het is immers altijd vijf minuten voor aanvang…

Inez Timmer (1954) speelde in Duitsland en Oostenrijk in meer dan dertig bekende muscials. Sinds 2012 heeft ze zich toegelegd op het spelen van intieme theatervoorstellingen in Nederland en bracht ze de producties 'Op alle fronten', 'Mademoiselle Chanel' en 'Tusken Heimat en Heitelân'.

De muzikale begeleiding en techniek is in handen van Remko Hoitsma. Graag reserveren op cultuurcommissie@wjukken.nl of 058-2501458