Vijf finaleplaatsen voor Orca bij Swimcup The Hague

De zwemmers van het Leeuwarder Orca hebben ook op de tweede dag van de Swimcup in Den Haag de nodige finaleplaatsen binnen weten te slepen.

David Kuipers zwom zaterdag in de series van de 400m vrije slag naar een solide 4.09,46 wat een PR van twee seconden betekende. In de finale, met alle concurrenten voor het open water seizoen, liet Kuipers de concurrentie iets te ver weg glippen. Met een enorm snelle laatste baan van 29,38 zwom Kuipers het gat van enkele meters bijna dicht, maar de eindsprint kwam te laat om een echt mooie klassering te bewerkstellingen. Met 4.08,00 was Kuipers wel weer sneller dan ooit.

Lize-Janna de Vries kwam in de series van de 400m vrije slag met 4.44,81 nog niet zo goed uit de verf. In de B-finales volgde na een felle opening wel de beloning. 4:39,57 was een heus PR.

Joyce Kuipers verscheen aan de start op de 100m schoolslag. In de series kwam Kuipers met 1.16,93 tot een beste seizoentijd die ze in de B-finale nog eens aanscherpte tot 1.16,83.

Josien Wijkhuijs kon haar goede eerste dag (vrijdag, red.) geen passend vervolg geven. Met 30,62 op de 50m rugslag en 58,62 op de 100m vrije slag wist Wijkhuijs nog wel tweemaal een B-finale te bereiken. Maar ondanks een betere uitvoering leidde dit nu nog niet tot betere resultaten. Respectievelijk 30,84 en 59,31 kwam er voor Wijkhuijs op de klokken.