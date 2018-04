Snoek Hoveniers gaat verder als Snoek Puur Groen

Snoek Hoveniers is een groeiend bedrijf wat de afgelopen periode veel ontwikkeling heeft doorgemaakt. Door deze ontwikkeling is het bedrijf niet alleen een hoveniersbedrijf, maar veel meer dan dat.

Daarom gaan het bedrijf, gevestigd in Grou en Emmen, sinds kort verder onder de naam Snoek Puur Groen. Deze naam zet de toon waar het bedrijf voor staat: één met de natuur, in alles wat we doen en dekt de duurzame en circulaire werkwijze.

De nieuwe naam past bij de hoogwaardige kwaliteit van projecten, mensen en services van Snoek Puur Groen. Douwe Snoek, Directeur vertelt: ,,Meer groen zorgt voor ontspanning én inspiratie, maar ook voor meer biodiversiteit en binding van fijnstof en CO2. In ons werk komen we veel in aanraking met milieuthema’s als klimaatverandering, hoge temperaturen in de stad, wateroverlast bij hevige regenval en grote hoeveelheden CO2 en fijnstof in de lucht wat invloed heeft op onze gezondheid. Meer groen om ons heen helpt mee dat allemaal te verbeteren.” Duurzaam komt in alle facetten naar van het bedrijf naar voren en staat daarom ook hoog in het vaandel. Daarnaast gaat de voorkeur, in zowel zakelijke als particuliere projecten, uit naar circulair groen waarbij zo weinig mogelijk afval gecreëerd wordt.

De Levende Tuin is een belangrijk principe welke door Snoek Puur Groen wordt omarmd en goed past bij de werkwijze van het bedrijf. In een levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Rondom je eigen huis wordt het fijner en gezonder voor jezelf, kinderen en dieren. Levende tuinen verhogen het welzijn van mensen, dieren en planten. ,,We hebben zelfs inmiddels het allereerste tuinlabel in ontvangst mogen nemen. Het tuinlabel is vergelijkbaar met het energielabel en geeft inzicht in de mater van duurzaamheid van een tuin. Wij hebben een A label gescoord. Of het nu gaat om een fijne tuin, mooi groen op straat of een bijzonder recreatiepark. Wij willen mensen inspireren. Dat maakt ons werk leuk en de wereld een stukje beter.”