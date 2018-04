Museumweekend in Fries Museum

Op zoek naar een gezellig uitje met het hele gezin? In het kader van de Nationale Museumweek bezoek je zaterdag 14 en zondag 15 april het Fries Museum voor slechts één euro per persoon.

Kinderen kunnen met de gratis speurtochten in het museum zoeken naar helden en schatten, voor de allerjongste bezoekers is er een plaatjestocht. De (groot)ouders ontdekken met een gratis audiotour uiteenlopende verhalen in de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân. In heel Leeuwarden is het museumweekend, je kunt je zelfs door een oldtimer laten afzetten bij verschillende musea in de stad.

Hou je hersenen voor de gek in Phantom Limb: Art beyond Escher en laat je meenemen naar een wereld waarin niets is wat het lijkt. Ontdek de nieuwe presentatie Friezen waarin klassieke portretten de Friese elite laten zien, maar ook nieuw werk van kunstenaars die gewone mensen hebben vastgelegd. Beleef je eigen Elfstedentocht met de foto’s van Hans Wilschut in Elf Steden en ontdek de geschiedenis van ons landschap in Fries Land.

Keep them rolling

Bezoek tijdens het Museumweekend ook een van de andere musea in Leeuwarden met een van de vijf oude legervoertuigen van Keep Them Rolling. De oldtimers rijden tussen het Fries Museum, Tresoar en HCL, Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Natuurmuseum. Je kunt gratis op elke locatie in- en uitstappen.

Nationale Museumweek

Het museumweekend in het Fries Museum is onderdeel van de Nationale Museumweek, een initiatief van de Museumvereniging. In deze week zetten ruim vierhonderd musea hun collectie volop in de schijnwerpers