Land Transport maakt het titelfavoriet moeilijk

Klaas Kuindersma stond na dertien beurten met 15-9 voor, kwam daarna na dertig beurten met 22-28 achter, maar na 38 beurten waren er tegen René Wijnen met de stand 31-32 nog alle kansen. Na een makkelijk gemist driehoekje van Klaas maakte René met drie de partij uit en scoorde Klaas in de nastoot slechts één carambole (32-35).

Op de andere tafel speelde Gert-Jan van der Veen tegen Ronny Lindeman een puike partij. Na veertien beurten was het halverwege 22-22. Toen nam Gert-Jan afstand en kwam via 35-26 met 38-32 voor. In een spannende eindfase waarin Ronny sterk terugkwam met een serie van vijf, was het toch Ger-Jan die als eerste uitging. Ronny maakte echter via acquit remise (40-40).

Jildo Keur kwam er in het begin tegen ereklasser Harrie van der Ven niet aan te pas, kwam met 8-21 achter, maar maakte toen een mooie serie van acht en was weer bij (17-21 in twintig beurten). Harrie demarreerde weer en stond na dertig beurten met 22-34 ruim voor. In de 34ste beurt maakte hij een einde aan de partij Jildo op 23 puinten achterlatend.

Albert Kooistra stond na drie beurten tegen Volker Baten al met 1-12 achter. Na tien beurten stond het al 6-18. Toen liet Albert zien wat hij in zijn mars heeft. Rustig scorend reeg hij de ene serie na de andere op de tafel. In de laatste dertien beurten speelde hij met een gemiddelde van twee !!! en liet Volker beduusd achter (35-25).