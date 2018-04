Jeugdopleiding FVC weer leverancier talenten

Hugo zal in het nieuwe seizoen uitkomen voor SC Heerenveen JO11-1.

Daarnaast meldt de club dat Maureen van Drogen, Teun Borger en Lars Vogelzang zijn uitgenodigd voor de KNVB selectietrainingen.

Zoals reeds aangegeven gingen aan het eind van vorig seizoen drie van de jeugdleden naar BVO’s in Friesland. Dat waren Mads Alma die naar SC Cambuur ging en Jesse Doetjes en Julian Nicolai die naar SC Heerenveen gingen. De heren zijn al aardig gewend aan hun nieuwe club en hebben het prima naar de zin. Jesse was al eens speler van de maand en samen met Julian wonnen ze met hun team onlangs nog de Tornea Internationale de Pasqua 2018 in Albia op Sardinië in Italië.

En nu is het dus Hugo Tiemessen (FVC JO11-1) die na dit seizoen dertig kilometer zuidelijker zijn voetbalcarrière gaat voortzetten. Hugo meldde zelf dat hij op een woensdagtraining meegenomen werd naar een kamertje waar de hoofdtrainer van de jeugd van SC Heerenveen hem vertelde dat hij per volgend seizoen deel uit gaat maken van de JO11-1 van deze club. Hij vindt het wel jammer dat hij FVC gaat verlaten, maar vindt het ook weer fantastisch dat hij deze kans krijgt.

Maureen (JO11-2), Teun en Lars (beide JO11-1) zijn door de KNVB opgeroepen voor de selectietrainingen voor de O11 categorie. Ook dit is natuurlijk prachtig voor hen en wat elke voetballer/ voetbalster wel wil behalen. De selectietrainingen worden deze maand gehouden in Glimmen en Hattem en zijn in het kader van Jeugdplan Nederland. Dit plan moet ervoor zorgen dat een klein land als Nederland heel zorgvuldig omgaat met het herkennen en ontwikkelen van jeugdig voetbaltalent. In totaal zijn ongeveer vijftig spelers uitgenodigd uit het KNVB District Noord Oost en deze FVC talenten zitten daarbij.