Huiskamergesprek met Arno Brok in De Wier

Arno Brok, Commissaris van de Koning in Fryslân, is donderdag 12 april te gast in het huiskamertheater De Wier in Koarnjum. De avond begint om 20.30 uur.

Arno Brok is geboren in 1968 in Leerdam. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden en aan de Universiteit Twente in Enschede. Als ambtenaar heeft hij gewerkt in de provincies Overijssel en Flevoland.

Van 1994 tot 1998 was hij raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in Leeuwarden. Daar is hij later ook ruim vijf jaar wethouder geweest. In 2003 vertrok Arno naar Sneek als burgemeester en naar Dordrecht in 2010. Hij was de eerste Commissaris van de Koning die zijn installatietoespraak volledig in het Fries hield. Dat was op 1 maart 2017.

Deze avond zal hij uitgebreid geïnterviewd worden door Geart de Vries betreffende zijn functie in deze provincie, alweer ruim één jaar na zijn aanstelling. Verder zullen de onderwerpen Culturele Hoofdstad 2018, Den Haag, Brussel en zijn nevenfuncties aan bod komen, evenals zijn hobby’s en passies.

Toegang alleen na aanmelding op tel. nr. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com