AsieIdieren van de week bij De WisseI | Ginger en Charlie

Ginger (teefje, bruin) en Charlie (reu, wit) zijn 5,5 jaar oud. Beiden zijn gecastreerd/gesteriliseerd en klaar voor een nieuw huis. Ze zijn erg lief en aanhankelijk, Charlie is nog net iets meer een schootkruiper dan Ginger. Ginger is echt een meisje en zoekt soms even tijd voor haar zelf.

Dit duo is erg makkelijk en kan met alle mensen overweg, het zijn echte allemansvrienden. Ze zijn wat dat betreft erg makkelijk in de omgang. Alle vrijwilligers kunnen hier met ze mee uit wandelen, want ook aan de lijn gedragen ze zich keurig. Tot er een klein hondje, kat, haas, konijn of iets anders ontdekt wordt. Dan komt hun windhonden-aard even boven en willen ze er achter aan. Het is derhalve dé reden dat deze honden nooit ergens los mogen lopen, ook niet in een losloopgebied, bos, strand etc. Alleen op een goed omheind terrein waar geen kleine dieren lopen mogen ze even de poten strekken.

Het zou daarom fijn zijn als Ginger en Charlie bij iemand terecht komen die weten wat een windhond inhoudt. Die een fijne grote tuin of erf heeft waar de honden even kunnen rennen zonder dat er risico is voor een ander diertje. En waar ze verder prinsheerlijk op de bank voor een haardvuurtje hun tukjes mogen doen. Want dat is het enige dat ze in huis doen: relaxen en genieten van warmte en zachtheid.

Ginger en Charlie zijn een fantastisch koppeltje. Het liefst liggen ze samen op de bank, half over elkaar heen. Ook spelen ze graag met elkaar en lijken ze soms een verliefd stelletje. Al heeft Ginger als dame wel de touwtjes in handen. Het zou erg leuk zijn als Ginger en Charlie samen konden verhuizen. Lukt dat echt niet, dan mogen ze apart van elkaar verhuizen.

Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven.

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.