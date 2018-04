Driebanders Land Transport spelen gelijk in Oosterhout

Land Transport hield zaterdag een puntje over aan het degradatieduel tegen DKM Tools. Het werd 4-4 en daar schoten de Leeuwarders bar weinig mee op.

De start was nog veel belovend, want zowel Gert-Jan van der Veen als Albert Kooistra wonnen voor de pauze hun partijen op carambole.

Gert-Jan speelde tegen de sterke Jack Wijnen en stond na tien beurten met 15-21 achter, maar middels een serie van zeven kwam hij met 35-31 in 23 beurten voor.Even later maakte hij de partij uit en zag Jack in de nastoot met een serie van zes nog op één carambole stranden.

Albert had tegen Willie Damen lang een overwicht en had een 12-6, en na 42 beurten, zelfs een 32-18 voorsprong. De laatste drie caramboles wilden maar niet komen en zoals zo vaak gaat de tegenstander dan beter spelen. Dat deed ook Willie, die in

zes beurten twaalf punten maakte en toen uit leek te gaan. Hij kreeg drie matchballen maar miste telkens, dat deed Albert na zijn vijfde matchbal niet (35-34).

Jildo Keur had tegen Wiljan van den Heuvel ook een mooie kans om via remise twee matchpunten mee naar Friesland te nemen, maar hij miste de nastoot en evenals zijn opponenten uit Brabant verloor hij op carambole. Na 13-13 en 27-36 leek hij kansloos, maar via een sterk slot ging hij Wiljan voorbij 38-39 en wist ook twee kansen niet te benutten.

Klaas Kuindersma had het in een zwaar verdedigende partij moeilijk tegen Bart Hultermans, Na dertig beurten stond hij met 19-15 voor en na 45 beurten met 29-26. Toen maakte hij in vijftien omlopen maar twee caramboles, maar ook zijn tegenstander had het moeilijk (31-32). Die maakte na 64 beurten een einde aan de partij, Klaas op twee punten achterlatend.