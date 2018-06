Opening Tsjerkepaad 2018 in Mariakerk Kortezwaag

Zaterdagmiddag 7 juli vindt de opening plaats van Tsjerkepaad 2018 in de Mariakerk Kortezwaag in Gorredijk. Gedurende twee maanden zijn meer dan 250 Friese kerken op zaterdagmiddag open voor bezoek. Ook Heerenveense kerken openen de deuren.

Sinds 2004 vindt op initiatief van de Raad van Kerken Friesland in de zomermaanden Tsjerkepaad plaats. Talloze Friese kerken openen op zaterdagmiddag hun deuren voor publiek. Een gastheer of gastvrouw staat klaar om iets te vertellen over de geschiedenis van de kerk en vaak worden er activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fiets- en wandelroutes.

Kerken in Heerenveen en omgeving

Deelnemende kerken aan Tsjerkepaad 2018 zijn onder meer de Heilige Geestkerk en doopsgezinde kerk in Heerenveen, de Terptsjerke in Akkrum, Doelhôftsjerke in Aldeboarn, de Nij Brongergea Tsjerke en de doopsgezinde kerk in De Knipe, De Kapelle in Haskerdijken, de Thomastsjerke in Katlijk, Galerie Mildam en de Protestantse Kerk in Nieuwehorne. De precieze openingstijden en de mogelijke activiteiten staan op de website van Tsjerkepaad.

Workshop klokluiden

Tijdens de opening op zaterdagmiddag 7 juli wordt een workshop klokluiden georganiseerd in de Mariakerk in Kortezwaag. Een ervaren klokluider brengt de deelnemers de fijne kneepjes van het vak bij. De deelnemers oefenen eerst op een kleine luidklok, maar daarna zal het geleerde in de praktijk gebracht worden en wordt de klok in de toren geluid.

Meer informatie en de volledige lijst van deelnemende kerken is te vinden op www.tsjerkepaad.nl