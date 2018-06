Ron Huizinga: ‘Verdedigingssport draait om weerbaarheid en bewustwording’

Zelf kwam Ron Huizinga op zijn zeventiende in contact met verdedigingssporten. ,,Dat was toen ik een patatzaak werkte, waar nogal eens wat gedoe was met klanten.”

Het is ondertussen alweer vijfenveertig jaar geleden dat de uit Heerenveen afkomstige Huizinga kennismaakte met karate. Dat was bij Von Mansfeld.

In de tussenliggende jaren heeft de nu 62-jarige Huizinga zijn sporen ruimschoots verdiend in de wereld van de verdedigingssporten. Zo is hij vierde dan karate, vierde dan jiujitsu en tweede dan judo. Ook geeft Huizinga kickboksles – hij was ins 1984 de eerste kickboksleraar in Friesland - en is hij savatemeester. Dat laatste is een sport die onder portiers is ontstaan, maar nooit is aangeslagen.

Bondscoach

Daarnaast is Huizinga recent de nieuwe bondscoach jiujitsu geworden bij de Internationale Budo Federatie Bond Nederland (IBFN). Hij is de opvolger van de in 2014 overleden Hein Essink. Verder runt Huizinga sinds 1984 eigenaar van Leirissa-Gym, met een locatie in Heerenveen en Joure.

De lessen in Heerenveen op donderdag vanaf 18.30 in gymzaal Skoatterwiis. In Joure is de les op dinsdag vanaf 19.00 uur in sporthal De Stuit.

Bruce Lee

Huizinga koos destijds voor karate omdat dat toen een van de weinige verdedigingssporten was die werd aangeboden in het noorden van het land.

,,Ik weet nog wel, dan gingen we op vrijdagavond met een auto vol jongens naar Leeuwarden, om Bruce Lee films te kijken. Geweldig was dat. Zelf trainde ik bij Jan Ebert. Hij had een zaal in een zijstraatje van de Dracht. Op de grond lagen autobande, daarop riet en daarbovenop een judomat. Als je viel, stond je meteen weer overeind. Zo veerde dat.”

‘Vanuit karakter mee doorgegaan’

Zelf had Huizinga als kind altijd veel energie. Karate was voor hem een manier om die energie kwijt te kunnen. ,,Ik heb ook jaren voor Mildam gevoetbald. Dan werd ik boos als ik een schop kreeg. Terwijl ik een klap of trap krijgen bij karate zag als een lolletje.”

Vooral het feit dat er geen onderscheid bestaat tussen sterkere en minder sterke personen noemt de Heerenvener een mooi aspect van verdedigingssporten.

,,Niemand hoeft in mijn ogen het stuur van het leven op te eisen of jou iets op te leggen. Terwijl tegenwoordig steeds vaker groepsaanvallen voorkomen. Dat leidt tot angst en trauma’s. Met het beoefenen van een verdedigingssport kun je zelfverzekerder in het leven komen te staan en kun je bepaalde situaties voorkomen.”

Filosofie overbrengen

Vanuit Leirissa-Gym brengt hij zijn filosofie over weerbaarheid en bewustwording over op zijn leden. ,,Dat proberen we zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Zodat ook mensen met een kleine beurs bij ons kunnen sporten.”

Huizinga: ,,Ook begeleiden wij mensen die slachtoffer zijn van huiselijk, geestelijk en seksueel geweld of psychische, lichamelijke problemen of bijvoorbeeld autisme hebben. Daarnaast kunnen mensen in een rolstoel bij ons terecht. Zij krijgen aangepaste technieken aangeleerd. Verder leggen wij veel nadruk op ouderen. Door tot op hoge leeftijd actief te blijven, blijven ouderen fit. Zij leren bovendien hoe te vallen. Dat kan in het dagelijks leven problemen voorkomen bij een val.”

‘Anders in het leven staan’

Het beoefenen van een verdedigingssport kan er volgens Huizinga ook aan bijdragen dat iemand positief of positiever in het leven gaat staan.

,,Door wat voor omstandigheid dan ook kan er wat spelen. Verdedigingssport kan er aan bijdragen dat je weer in jezelf gaat geloven. Zien dat er een uitweg is en vreugde in het leven terugkrijgen.”

Leirissa-Gym is te bereiken via 06-15 50 76 25.

