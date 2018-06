Programma SLAH bekend

SLAH trapt in oktober af met Peter Buwalda, die acht jaar na zijn alom geprezen Bonita Avenue in september met een nieuwe roman komt. In november volgt A.L. Snijdersn en in januari Onno Blom. In februari is Marieke Lucas Rijneveld aan de beurt. Begin dit jaar kwam ze met haar debuutroman De avond is ongemak, waarvoor ze lovende recensies ontving. Fleur van der Bij is te gast in maart. SLAH sluit het seizoen af in april met Kees Ruy, schrijver van talloze reisverhalen, onder andere over Indonesië.

Reserveren voor de avonden kan via reserveer@slahheerenveen.nl