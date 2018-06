Meer ruimte voor Night of the Koemarkt

HEERENVEEN - Wat in 1996 begon als een relatief kleinschalig jubileumconcert van het toen tienjarige dweilorkest De Glasblazers op de Oude Koemarkt, is uitgegroeid tot het grootste gratis muziekevenement van Friesland. The Night of the Koemarkt. Een begrip in Heerenveen en daarbuiten. Het wordt al weken aangekondigd op borden langs de weg, maar bij de trouwe bezoekers staat het al langer in hun geheugen gegrift: laatste weekend van juni, Night of the Koemarkt.

Dit jaar is het alweer de tweeëntwintigste editie. Hoge verwachtingen De organisatie van the Night of the Koemarkt, die bestaat uit zeven bestuursleden en meer dan 150 vrijwilligers heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. Het evenement blijft groeien, vorig jaar kwamen er zo’n 8000 mensen op af. Aan de organisatie de taak om aan de ene kant aan de hooggespannen verwachtingen te blijven voldoen, maar aan de andere kant niet aan veiligheid in te boeten. Carin Hoekstra is al tien jaar betrokken bij the Night of the Koemarkt en vertelt hoe ze dat ook dit jaar voor elkaar krijgen.

Het podium naar achteren

De belangrijkste verandering van dit jaar: er is meer ruimte. Vorige jaren was het wel eens dringen met de duizenden bezoekers. Met het oog op de sfeer en de veiligheid leek het de organisatie goed meer ruimte te creëren. Carin: ‘We verplaatsen het podium een heel stuk naar achteren. Waar het andere jaren naast het gemeentehuis stond, wordt het nu over de K.R. Poststraat getild. We hebben er heel lang over in onderhandeling gezeten, maar we zijn heel gelukkig dat het is gelukt.’ In deze opstelling is er aanzienlijk meer ruimte voor de bezoekers. ‘Met dank aan Arriva,’ voegt ze er nog aan toe, die voor de gelegenheid met zijn bussen moet omrijden

Foodtrucks

De verandering sluit ook aan bij een ander doel dat de organisatie had. Het moest meer een festival worden. ‘Vroeger was het alleen een middagprogramma en het promsconcert, dit jaar is het een compleet festival’, zegt Carin. Dat houdt in: een uitgebreider en aansluitender programma waarin de muziek vroeger begint en meer ruimte voor barren en foodtrucks, zodat bezoekers ook rustig wat kunnen drinken en eten. Het programma begint al op vrijdagavond met Kleintje Koemarkt, net als voorgaande jaren zorgen The Originals dan voor een interactief muziekoptreden waarin ze álles spelen wat je aanvraagt. Op zaterdagmiddag is ‘Heerenveen op Stelten’ met activiteiten op allerlei plekken in Heerenveen, waaronder een Ibiza-markt, een vossenjacht en een LEGObouwwedstrijd.

De line-up

Dan, op zaterdagavond, is het tijd voor hét promsconcert. Na het voorprogramma van coverband Plaatstaal om half acht, start het concert om half negen. Onder andere Maan (bekend van The Voice of Holland), Tommie Christiaan (bekend van de musical Zorro) en Hugh Kanza staan in de line-up. Ook The reVue Boney M. Show en DJ de Rooie Jager staan op het programma. Maar één favoriet kan Carin niet noemen: ‘Het is zoveel meer dan de losse artiesten alleen. De zangers repeteren al vanaf dinsdag en vanaf donderdag slapen ze ook in Heerenveen, dus zijn we alleen maar bij elkaar. Het wordt één grote familie, dat is zo bijzonder om mee te maken. Dat zie je ook terug op het podium.’

Gratis

The Night of the Koemarkt is niet alleen een populair, maar het is voor de bezoeker ook nog eens gratis. Daarmee is het het grootste gratis muziekevenement van Friesland. Carin: ‘Onze visie is dat het altijd toegankelijk moet zijn voor iedereen. We willen alle doelgroepen erbij betrekken. Als we veertig euro voor een kaartje zouden vragen, sluiten we mensen uit.’ Die toegankelijkheid is volgens haar ook meteen de grootste kracht van het evenement. Grote steun Dat Heerenveen er blij mee is, blijkt wel uit de steun die ze van alle kanten krijgen. ‘The night of the Koemarkt wordt voor een groot deel gedragen door het Heerenveense bedrijfsleven.’ Ook de gemeente draagt bij, in de vorm van subsidie en het beschikbaar stellen van het gemeentehuis, voor de artiestenkleedkamers. ‘Het zal dus altijd gratis blijven.’ Voor meer informatie over de tijden en activiteiten en voor de complete line-up kunt u terecht op www.nightofthekoemarkt.com

Lotte Wijbrands