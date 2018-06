Akkrumse eenhoorn gaat viral

AKKRUM - Het filmpje van Jumpverhuur Akkrum over hun rodeo-eenhoorn gaat viral op Facebook. Het Amerikaanse nieuws- en entertainmentplatform VT deelde het filmpje een week geleden. Inmiddels is het 3,4 miljoen keer bekeken.

Op het filmpje is een van de producten van Jumpverhuur Akkrum te zien: een variant op de rodeo-stier, in de vorm van een eenhoorn. 'Mechanical unicorn in front yard' schreef VT erbij, 'this looks so fun 😲🦄'. Het bericht heeft duizenden likes en reacties. Ook op andere sites hebben het filmpje gedeeld.

Rik van Raak, mede-eigenaar van Jumpverhuur, is overdonderd. Hij volgt VT op Facebook en zag het filmpje van de week tot zijn stomme verbazing voorbij komen. De 'front yard' waar VT over spreekt is in werkelijkheid wooncomplex Coopersburg in Akkrum.

Amerikaanse kopers

Inmiddels hebben de eerste potentiële kopers uit Amerika zich al gemeld. Een dochterbedrijf van het Amerikaanse mediaconcern Time Warner wil een exemplaar uitproberen en eventueel kopen voor gebruik in de Amerikaanse variant van het het tv-programma Wipe Out. Ook loppen er offertjes voor de huur van de attractie in bijvoorbeeld Kansas, vertelt Van Raak.

Of dat allemaal doorgaat is nog maar de vraag. Van Raak: 'Wij leveren vrijwel alleen in Nederland, Duitsland en België. Het transport zouden wij dan uit moeten besteden aan een partij die per boot of per luchtruim het materiaal overbrengt naar de bestemming.'

Eerder haalde het bedrijf ook al het nieuws met 's werelds grootste opblaasbare stormbaan.