14e Wandeldag Oldeberkoop

Ook dit jaar organiseert de organisatie 'Wandeldag Olderverkoop' in het laatste weekend van juni een mooie wandeltocht door de omgeving van Olderberkoop. De route is weer anders dan die van vorig jaar.

Wandelliefhebbers kunnen zich vanaf 8.00 uur inschrijven bij Hotel Lunia, waarna ze deel kunnen nemen aan een langere of kortere wandeling. Mensen die kiezen voor de 10 of 15 kilometer kunnen zich tot 13.00 uur inschrijven. Wie zich aan de langere afstanden van 30 of 40 kilometer waagt, moet er eerder bij zijn. De inschrijving voor die tochten sluit om 10.00. De kosten bedragen € 5,- per persoon (€ 4,- voor kWbn-leden), kinderen tot en met 12 jaar lopen gratis mee.

Veertiende editie

Deze wandeldag is alweer de veertiende editie. Vorig jaar deden er 353 wandelaars mee aan de tocht.