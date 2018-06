‘Iedereen voelt zich altijd snel thuis bij TV Akkrum’

Ondanks dat de club een fikse tegenvaller had met de enorme stortbuien die onlangs het noorden van het land teisterden en waarbij twee banen werden vernield die net een onderhoudsbeurt hadden gehad, schijnt de zon volop voor de in 1977 opgerichte vereniging. Want niet alleen is het hele complex van TV Akkrum zelf, ook is er al jaren solide financiële basis door een hoog ledental.

Momenteel telt de vereniging 210 leden. Die komen niet alleen uit Akkrum, Nes en omgeving, maar tot aan Joure en Leeuwarden aan toe. Dat heeft volgens secretaris Kees Keuning en penningmeester Ernst Beek onder andere te maken met trainer Wilfred Meulman uit Heerenveen. Dat is volgens beiden belangrijk om jeugd, momenteel telt de club zeventig jeugdleden, te binden richting de toekomst.

Complimenten

Dat TV Akkrum een mooi complex heeft, wordt volgens de beide bestuursleden ook meer dan regelmatig door spelers van andere verenigingen gezegd, die er te gast zijn voor wedstrijden.

De accommodatie zelf is er iets meer dan tien jaar geleden gebouwd. Het oude onderkomen is toen tegen de vlakte gegaan. ,,Als we elders kwamen, zagen we vaak hele mooie complexen. Dat wilden wij ook wel”, zegt Beek. ,,Vandaar dat een solide ledenaantal ook zo belangrijk is. We moeten namelijk wel aan de betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen. We zijn echter een gezonde vereniging.”

Ruime kantine

Ondertussen staat er een ruime kantine, met ruime zitgelegenheid, inclusief een loungehoek en voor de bar een grote stamtafel. Terwijl er ook gedart kan worden en de herenkleedkamer is voorzien van een tafelvoetbal. Daarnaast is er voor zowel de heren, als de dames een ruime douche- en omkleedgelegenheid.

,,Wij zijn bovendien een duurzame club”, zegt Keuning. ,,Wij hebben niet alleen zonnepanelen, maar gebruiken ook minder water vanwege de provisionbanen die gelijktijdig zijn aangelegd met de bouw van het nieuwe clubhuis. Het voordeel ervan is dat je deze banen niet hoeft te sproeien. Ze hebben bovendien qua ondergrond eigenschappen die gravel benaderen.”

Gemêleerd en gezellig

Wat TV Akkrum volgens Keuning en Beek ook aantrekkelijk maakt, is dat er een gemêleerd ledenbestand is van jong tot oud en voor een zo breed mogelijk publiek. Waarbij er We hebben relatief veel jeugdleden en ook veel actieve ouderen van 55+ zijn.

,,En op welke dag je hier ook komt, het is altijd gezellig. Daarnaast wordt er op redelijk niveau getennist. Het hoogste niveau is vijf. Dat is bovengemiddeld goed. Het gemiddelde niveau is denk ik niveau zes. Dat is een goed niveau”, zegt Keuning, zelf lid sinds 1987 en sinds 2006 bestuurslid. ,,En ik heb het hier prima naar mijn zin.”

Of zoals Beek, sinds de oprichting in 1977 lid en sinds drie jaar na een eerder periode van 1982 tot 1989 weer penningmeester, het omschrijft: ,,Wat we telkens weer horen als iemand voor het eerst komt tennissen bij TV Akkrum, is hoe snel ze worden opgenomen door bestaande leden van de vereniging en zich daardoor meteen bij ons thuis voelen.”

Vrijwilligers

Ondanks dat TV Akkrum floreert, hopen Keuning en Beek wel dat zich meer vrijwilligers aanmelden. ,,Dat gaat op zich goed, maar we zoeken nog mensen voor het bestuur. Zoals voor technische zaken”, zegt Keuning.

Beek: ,,We hebben een vaste kern aan vrijwilligers. Maar als we soms ad hoc mensen nodig hebben, dan is dat vaak lastig. En het zou qua vrijwilligers beter kunnen denk ik. Anders zou het wellicht op termijn op bestuurlijk niveau een probleem kunnen worden. We blijven mensen benaderen en hopen elk geval dat anderen ook het vrijwilligerswerk oppakken.. Het is wel iets waar het bestuur het nogmaals over moet hebben.”

Schade

Ondertussen heeft TV Akkrum de blik op de toekomst gericht. Ook de schade aan twee van de drie banen door het noodweer van eind mei kan daar geen verandering inbrengen. Op een van de twee banen kon een kleine week later alweer worden getennist. Bij de andere baan moest de Antea Group komen, die ook jaarlijks het groot onderhoud doet en dat even ervoor nog had gedaan.

Beek: ,,De waterschade is helaas niet te verzekeren. De schade is duurder dan het onderhoud. Natuurlijks is de schade zonde. Maar we zijn gelukkig een gezonde club die dergelijke tegenvallers kan opvangen.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s HoogMedia)