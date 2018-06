Suzanne Schulting ontvangt erepenning

Vanmiddag om half twee werden op het Gemeentehuis in Heerenveen de shorttrackers Rianne de Vries, Lara van Ruyven en Suzanne Schulting en bondscoach Jeroen Otter alsnog gehuldigd voor hun prestaties tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang van afgelopen februari.

De dames wonnen toen samen met Yara van Kerkhof en Jorien ter Mors brons op de 3000 meter aflossing. Burgemeester Tjeerd van der Zwan memoreerde de bijzonder verlopen Olympische Spelen en sprak zijn bewondering uit voor de shorttrackers. De Vries en Van Ruyven ontvingen een kettinkje met inscriptie, coach Otter ontving een horloge met inscriptie.

Suzanne Schulting kreeg bijzondere aandacht. Behalve brons, won zij een gouden medaille op de 1000 meter. Ze was daarmee de eerste Nederlandse shorttracker die goud won op de Olympische Spelen. De burgemeester reikte haar daarvoor de gemeentelijke erepenning uit.

Op 22 maart was er al een huldiging van de sporters op de winterspelen, maar daar konden de vier niet aanwezig zijn. Vandaar dat burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Jelle Zoetendal hen vandaag alsnog in het zonnetje zetten. Jeroen Otter was erg verrast en blij met dit gebaar en had op zijn beurt iets bijzonders voor Van der Zwan meegenomen: een oude schaats uit de negentiende eeuw. Die krijgt een mooi plekje op het gemeentehuis, beloofde Van der Zwan.