Sherel Floranus naar SC Heerenveen

Floranus is afkomstig uit de jeugd van Sparta Rotterdam en maakte in 2015 zijn debuut in de hoofdmacht. Onder toenmalig Sparta-trainer Alex Pastoor en werd hij kampioen in de eerste divisie. In de Eredivisie speelde Floranus vervolgens 49 duels voor Sparta. Het afgelopen seizoen was de rechtsback goed voor drie assists.

Gisteren werd al bekend dat Sam Lammers volgend jaar op huurbasis naar Heerenveen komt.