FOTO’S | Kinderen openen aanpak Ds. Veenweg en Meyerweg

De Meyerweg en de Ds. Veenweg in De Knipe moeten veiliger, en de snelheid moet omlaag. Dat bleek afgelopen week Om het probleem aan te pakken laat de gemeente Heerenveen het rechte stuk vervangen door dorpspleinen, wegversmallingen en een shared space. Dat kost ruim drie miljoen euro.

KWS is maandag begonnen met de werkzaamheden. De wegen worden in gedeeltes onder handen genomen. De grootste stremming is in de schoolvakantie in augustus. Het werk moet klaar zijn in december.

De Barte

Om de start te markeren trokken kinderen van De Barte uit De Knipe dinsdag een wagen van KWS over de weg trekken naar de basisschool.

Wethouder Hans Broekhuizen en bedrijfsleider Roel van der Berg van KWS waren ook aanwezig en hielden een korte toespraak.

Foto’s Max van Gelder