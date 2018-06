Elmer Abma nationaal kampioen wegwielrennen

STEENBERGEN - Op het nationaal kampioenschap wegwielrennen afgelopen zondag, heeft Elmar Abma (14) uit Wolvega goud gewonnen in de categorie voor 14-jarigen. Maureen Abma pakte zilver bij de 11-jarigen.

Het NK Weg Jeugd vond zondag 17 juni plaats in Steenbergen (NB). Het selectieve klinkerparcours was voorzien van een paar lastige bochten. Abma wist zich voorin te handhaven en won de sprint. De titel komt in het rijtje met maarliefst vier NK-titels op de baan die Elmar afgelopen winter won.

Op dezelfde dag verdidigde Maureen Abma (11) haar nationale titel. Maureen, ook titelhouder bij het cyclocrossen en mountainbiken, moest in de natgeregende straten van Steenbergen één rivale laten gaan. In de sprint van de achtervolgers was ze de rapste en pakte het zilver.