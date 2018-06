‘Ik hoop ook in Oranjewoud een wespendievennest te spotten’

Herman Dijkman van de Werkgroep Roofvogels Nederland heeft wespendievennesten aangetroffen in het Katlijker Schar en op de Dellebuursterheide. ,,Ik hoop ook in Oranjewoud een nest aan te treffen.”

De uit Drachten afkomstige Dijkman is momenteel ongeveer driemaal per week op de toren in Oranjewoud aanwezig, om met een verrekijker te speuren naar de wespendief. ,,Het zijn echter zeldzame roofvogels in het noorden. Alleen rondom Heerenveen en Sint Nicolaasga komen ze in Friesland eigenlijk voor.”

Dijkman beseft dat er haast bij is geboden om de wespendief te spotten in Oranjewoud. In september vliegen de ouders namelijk alweer terug naar Afrika. Terwijl het momenteel de periode is dat deze roofvogel eieren legt. Daarna duurt het broeden vijfendertig dagen en zitten de jongen vervolgens vijfendertig dagen op het nest. ,,Eerst vliegen de ouders terug naar Afrika. De jongen moeten zich dan zelf redden en vliegen pas daarna uit.”

Dertig jaar

De wespendief heeft de afgelopen dertig jaar ongeveer tienmaal genesteld in de regio Heerenveen. De dieren komen daarvoor in mei vanuit Afrika naar Nederland gevlogen. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit de larven van wespen en hommels. Ook eten ze af en toe jonge vogels.

,,In Afrika eten ze ook larven van wespen en hommels. Alleen gaan die in zomer kapot door de warmte. Vandaar dat de vogels naar Nederland komen”, zegt Dijkman.

De gegevens die hij en zijn collega’s van de Werkgroep Roofvogels Nederland verzamelen, worden doorgegeven aan Sovon. Dat is de landelijke particuliere gegevens beherende organisatie voor de ornithologie in Nederland. Sovon organiseert en coördineert vogelmonitoring en -onderzoek op landelijk niveau en is gevestigd in Nijmegen.

Vicieuze cirkel

Dijkman: ,,Dat er minder wespendieven komen, heeft te maken met het feit dat er minder insecten zijn zoals wespen en hommels.”

Dat komt volgens de vogelspotter door onder andere het gebruik van landbouwgif en doordat er steeds minder bloemen langs de rand van weilanden staan.

,,Maar ook doordat in tuinen bij woningen steeds minder vaak bloemen voorkomen. Het is dus een vicieuze cirkel. Die kan alleen worden doorbroken door ander boerenbeleid en door meer bloemen in tuinen te plaatsen.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra/foto Froukje Nijholt)