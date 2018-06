Sam Lammers op huurbasis naar sc Heerenveen

Voetballer Sam Lammers (21) zal het volgende seizoen spelen voor sc Heerenveen. Dat werd vanmiddag bekend gemaakt op de perspresentatie. De spits wordt voor een jaar gehuurd van PSV, waar hij de jeugdopleiding volgde en in 2016 debuteerde. Bovendien was hij een van de grote beloftes van Jong Oranje dit jaar.

Technisch manager Gerry Hamstra: ‘We volgen Sam al langere tijd. We zijn er trots op dat hij, ondanks vele interesse uit binnen- en buitenland, voor sc Heerenveen gekozen heeft. Met Sam halen we een allround spits in huis. Naast het maken van doelpunten, past hij voetballend goed in onze speelwijze. We hebben een huurconstructie gevonden waarin zowel Sam, PSV als sc Heerenveen zich goed kunnen vinden met het oog op de toekomst.’

Foto’s Max van Gelder