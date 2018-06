Quick Stick wint Friese Derby

Met een 3-0 zege in de Friese derby sloot Quick Stick het fraai seizoen af, al had de score nog veel hoger uit kunnen zijn. Omdat koploper Deventer geen misstap maakte tegen middenmoter Apeliotes eindigde Quick Stick de nummer 2 van de ranglijst.

Al in de eerste minuut was Quick Stick gevaarlijk, maar de backhand van Lisan ten Berge ging net naast. Leeuwarden liet zich ver terugzakken waardoor het lastig hockeyen was voor Quick Stick, maar met mooi combinatiespel wist het goed de ruimtes te vinden. Ook in de cirkel werd resultaat gehaald waardoor Quick Stick meerdere keren mocht aanleggen voor een strafcorner, echter nog zonder succes. Ook Leeuwarden kreeg nog drie corners maar die prima verdedigd. In de 23ste minuut viel dan eindelijk de zeer verdiende openingstreffer toen Anne-Marte Brink het schot van Lisan ten Berge vlak voor de Leeuwarder keepster van richting veranderde. Drie minuten later was Elzien Klatte dichtbij de 2-0, maar haar poging eindigde op de lat. Zo bleef het bij een magere 1-0 voorsprong bij rust.

In de kruising

Ook in de tweede helft was Quick Stick op alle fronten de bovenliggende ploeg. Al snel kreeg Quick Stick weer een corner nadat Jolanda van Es de bal slim op een voetje had gelegd, en ditmaal sleepte Elzien Klatte de bal fraai in het doel. Vervolgens kreeg Quick Stick kans op kans, maar de bal wilde er niet in. Zo stuitten Bibi Bronswijk, Patou de Vries en Sanne-Lies de Wolff op de keepster en schoot Anne-Marte Brink de bal op de paal. In de slotminuut kwam de 3-0 er alsnog toen Lisan ten Berge fraai uithaalde met haar backhand in de kruising.

Met promotie al in de pocket was de doelstelling voor Quick Stick al behaald, en speelt de ploeg volgend jaar in de eerste klasse. Na de winst in de derby werd er gezellig samen afgesloten en werd er afscheid genomen van de afscheid nemende speelsters.

Van minuut tot minuut

37’ corner mee Door handig voet zoeken Jolanda

38’ corner mee lage sleep Elzien 0-2

40’ aanval over rechts patou en Jolanda, Bibi net niet erin kunnen tikken (grote kans)

41’ corner mee

42’ kans meran op Bibi hoog intikken helaas gevaarlijk spel

Daarna nog kans Eline

45’ mooie aanval schijnpass Joyce bal op Jolanda net voorlangs

52’ grote kans sannelies eerst helaas hoog Bibi - afgefloten

60’ Annemarte op de paal

63’ kans schot Bibi komt op keeper

Laatste fase aantal kansen QS

70’ nog kans leeuw

71’ schot Lisan backhand 0-3

Deventer wint helaas met 4-1