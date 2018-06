De tentoonstelling 'Oase Oranjewoud' vindt plaats op twee verschillende plekken. In Museum Belvédère is een veelzijdige groepstentoonstelling te zien van hedendaagse kunstenaars die de natuur eren in verschillende disciplines.

Albums van Verkade

In het landhuis van Landgoed Oranjewoud staan de door velen verzamelde plaatjesalbums van koekfabrikant Verkade centraal. Directeur-conservator Han Steenbruggen: 'Met zijn bossen en waterstromen staat Oranjewoud model voor bijna alle in Nederland voorkomende, door mensenhanden gevormde, natuur. Veel van onze kennis over die Nederlandse landschappen ligt verankerd in de plaatjesalbums die de firma Verkade aan het begin van de vorige eeuw verspreidde. Die albums maken deel uit van de tentoonstelling en leggen de verbinding tussen de eigentijdse kunst binnen en de werkelijke natuur buiten.'

Noorderlicht

Dit jaar is het de vijfentwintigste editie van het Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie. Onder de titel 'IN VIVO' gaat de expositie in op de dubbelzinnige relatie tussen mens en natuur. Aan de ene kant is er de rijke traditie van natuurliefde, aan de andere kant wordt die natuurbeleving geregisseerd door economische, sociale en culturele aspecten. Aan de tentoonstelling nemen tal van fotografen mee, waaronder Terje Abusdal, Daan Paans en Lisa McCarty.

Activiteiten

Tijdens de tentoonstellingsperiode zijn er ook activiteiten in het thema 'natuur en focus'. Op vrijdag 13 juli, donderdag 16 augustus en woensdag 19 september verzorgt Staatsbosbeheer rondleidingen door het buitengebied van Oranjewoud. Kunstenaar Gosse Koopmans, van wie een panorama is opgenomen in de tentoonstelling, werkt aan een nieuw panorama van het uitizcht vanuit het Museumcafé van Museum Belvédère. Bezoekers kunnen de kunstenaar aan het werk zien, en natuurlijk een praatje maken.

Fotowedstrijd

In samenwerking met de Heerenveense Courant wordt er een fotowedstrijd georganiseerd met het thema 'Mijn Oranjewoud'. De prijswinnende foto's zullen te zien zijn in het museum. Meer over de fotowedstrijd leest u in dit artikel.