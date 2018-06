Het Dierenrubriekje

Er zijn meerdere kittens gevonden. De eerste is een torty tabby kitten, een meisje van ongeveer zes weken oud. Zij is gevonden op de DS Veenweg in de Knipe. Nog een kittenmeisje, schildpadkleurig, is een dag later gevonden op dezelfde weg. Zouden ze familie van elkaar zijn? Vier kittens zijn gevonden op de Aengwirderweg in Luinjeberd. Zij zijn een week of zes jong. Twee kittens zijn cypers en twee zijn wit met cypers. Dan is er nog een kitten gevonden op de Hogeveenseweg tussen Katlijk en Bontebok, bij een vakantieparkje. Hij is rood met een klein beetje wit, zo’n 5 weken jong. Hij logeert bij de vinden in Mildam, tel 06-14801469. Ook in Boyl op de Beckhofweg is een kitten gevonden. Hij is een bruin cypers katertje van ongeveer zes weken jong. Ook hij logeert bij de vinder, tel 06-53755306.

Vermissingen

Dan drie vermissingen. De eerste is Smokey, hij is wit met zwart, heeft zwarte vlekken op zijn kop en schouderbladen, ook zijn rug is helemaal zwart. Hij heeft een witte staart punt en ook zijn onderkant is wit. Smokey is een volle kater van 1 jaar oud. Hij wordt vermist op Buntgras in Jubbega, tel 0561-462253. De tweede is een kater uit Katlijk, hij is cypers/zwart, zwarte rug met een mooie tekening. Tel 06-53742014. De laatste vermissing is van de Keesstrastraat. Hier wordt een poes vermist, zij is zwart met wit en haar voorhoofd lijkt op een tekening van een playmobil poppetje. Tel 06-16991116.

Opgehaald door de dierenambulance

Helaas zijn er ook twee dode katten opgehaald door de dierenambulance. De eerste is een kater, hij is cypers/zwart/beige. Deze kater is gevonden op de kruising de Hoeve/Oldeholtpade op de Stellingerweg. De tweede is een lapjespoes. Zij is gevonden in een weiland op de Oosterstreek ter hoogte van nr 14 in Oosterstreek.

Belangrijke telefoonnummers: Dierenopvang ’t Heerveld 0513-529233, dierenambulance 06-21578058, dierenalarmnummer 144, Amivedi 088-0064693.

Mensen, laat uw kat helpen zodat u niet in de situatie komt waarbij u uw kittens gaat dumpen. En als u kittens heeft, hou ze dan alsjeblieft binnen tot na het laten helpen om de kans op vermissing te verkleinen.