Honderdvijftig deelnemers met oldtimer brommers vanuit Heerenveen onderweg voor Stichting Phéron

Ongeveer honderdvijftig deelnemers van minimaal 25 jaar hebben zaterdag meegedaan aan een tachtig kilometer lange rondrit met oldtimer brommers. De start was in Heerenveen.

Het inschrijfgeld voor de tocht, gaat in zijn geheel naar de Stichting Phéron. Die helpt ouders en naasten te steunen en in beweging te brengen bij het verlies en afscheid van hun baby. Hoe hoog de opbrengst is, is nog niet bekend.

Onder andere Robert van der Helm, Arjan Pas en Lisette Oude Kotte zijn de organisatoren van Toertocht Friesland. Ieder jaar stippelen zij een route uit door Friesland.

Negende editie

Dit jaar is het alweer negende editie en zal het zoals ieder jaar een groot succes worden. Vanuit het hele land nemen ze deel aan de tocht. De leden komen onder andere van de brommerclub ’t Oale Kreng uit Vroomshoop.

De route bleef tot het moment dat de tocht start een goedbewaard geheim. De start was om 11.00 uur bij Spoorzicht in Heerenveen. Zij voorzagen alle deelnemers van koffie en wat lekkers. Tussendoor was er een aantal keer een korte pauze.