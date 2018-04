Udiros organiseert GroenLeven Cup in Nieuwehorne

Door het winnen van de GroenLeven Cup wist SC Stiens zich in de zomer van 2017 te verzekeren van een oefenwedstrijd op het eigen complex tegen de profs van SC Heerenveen. Ook bij de tweede editie van het voetbaltoernooi in Nieuwehorne ligt voor de winnaar dezelfde prijs in het verschiet.

Twintig ploegen streden bij de eerste editie mee voor de bijzondere prijs. Het zeven-tegen-zeven-voetbaltoernooi in Nieuwehorne is een toetje aan het einde van het voetbalseizoen. Bovendien is het voor elke amateurvoetballer natuurlijk een eer om in een oefenwedstrijd de degens te kruisen met de profs, die tegen die tijd alweer volop in voorbereiding zijn voor het nieuwe seizoen.

Het toernooi vindt op zaterdag 23 juni plaats op het sportcomplex van omnisportvereniging Udiros. Het initiatief is door de lokale club samen met hoofdsponsor GroenLeven en SC Heerenveen genomen. Op deze manier wordt een kleine stap gezet in het streven naar meer binding met de amateurclubs in de regio. De organisatie wordt opgepakt door de voetballende leden van Udiros.

Een aantal clubs heeft zich inmiddels ingeschreven, maar er is nog ruimte genoeg voor voetbalverenigingen uit Friesland, die in de tweede tot en met de vijfde klasse uitkomen. De teams kunnen zich nog tot 14 mei aanmelden door middel van het inschrijfformulier op de Facebookpagina of neem contact op via groenlevencup@outlook.com.