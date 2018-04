Kunstavond op het Bornego College

Ongeveer 120 leerlingen uit klas 1, 2 en 3 werken mee aan deze avond waar de creativiteit van afspat. Zij spelen toneel, musiceren, zingen, dansen en tonen prachtig tekenwerk.



Al deze leerlingen volgen op het Bornego College de kunst+ of muziek+lessen. Deze pluslessen zijn speciaal voor leerlingen die gemotiveerd zijn om zich in kunst of muziek te verdiepen. Omdat leerlingen zelf voor de lessen kiezen en daar bezig zijn met iets wat ze leuk vinden, is aan enthousiasme geen gebrek!



Tijdens de kunst+avond worden bezoekers vanaf 19.00 uur welkom geheten door drama-spelers in game-outfit. In de hal laten jonge kunstenaars zien hoe ze het thema ‘let the games begin’ hebben verwerkt in hun tekeningen.

Vervolgens is het om 19.30 uur de beurt aan het orkest met koor en verschillende solisten. Dans+leerlingen verzorgen een paar prachtige dansen en drama+leerlingen voeren het toneelstuk ‘help mijn kind is gamer’ op.