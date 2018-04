Gerald Sibon nieuwe hoofdtrainer VV Heerenveen

Voormalig profvoetballer Sibon speelde zes seizoenen voor sc Heerenveen waar hij na zijn voetbalcarrière zijn eerste trainerservaring opdeed. Sibon gaat nu aan de slag als hoofdtrainer van de amateurs waar hij eerst voor een jaar tekent en verheugt zich op zijn nieuwe taak. ‘Ik vind het een mooie uitdaging om met deze jonge groep aan de slag te gaan.’

VV Heerenveen is blij met de aanstelling van Sibon. ‘Gerald Sibon past helemaal bij onze club. Hij is een echte Heerenveenman, woont hier en brengt een schat aan voetbalervaring mee voor onze selectie. Hij staat bovendien achter ons beleid van een goede doorstroming van de jeugd naar het eerste team,’ aldus voorzitter Henricjan Wind.

Sibon wordt geassisteerd door Gerard van de Kamp, clubman in hart en nieren. Van de Kamp is al vele jaren jeugdtrainer bij VV Heerenveen, lid van de technische commissie en al eerder assistent van de huidige hoofdtrainer Marcel Valk. VV Heerenveen vecht momenteel tegen degradatie en hoopt zich in de laatste wedstrijden alsnog te handhaven in de Hoofdklasse Zondag.