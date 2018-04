Voor elk wat wils in bibliotheek Heerenveen

Kapla Challenge

Dinsdag 1 mei (15.00 uur) is er een Kapla Challenge voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Hoe hoog kunnen ze een Kapla-toren bouwen? Kunnen ze de afbeeldingen op kaarten nabouwen? Deelname gratis, aanmelden vereist.

Turfroute

Ook op 1 mei (20.00 uur) vertelt Jantienus Have over de cultuurhistorie rond de Turfroute. Hij behandelt de vaarwegen in de veengebieden, leven en werk in het veen, de armoede, Domela Nieuwenhuis, de beurtschippers en de toekomstplannen voor de waterwegen in Heerenveen. Gratis toegang, aanmelden gewenst.

Inspiratieochtend

Woensdag 2 mei (9.30 uur) is er een inspiratieochtend voor boekenliefhebbers en leesgroepen. Ali Drost bespreekt het boek ‘De kinderwet’ van Ian McEwan, de nieuwe brochure wordt uitgereikt en Petra Dusseljee informeert over de nieuwe catalogus.

Velen delen hun leeservaringen in groepsverband. De bibliotheek helpt bij het vinden van voor leesgroepen geschikte boeken. De ochtend is voor groepen die hiervan al gebruikmaken, maar ook voor wie meer wil weten. Wie bij een leesgroep wil, kan kijken of er een match is met anderen. Toegang gratis, aanmelden verplicht.

Kind in oorlog

In het Seniorcafé vertelt Harry Stinis op 2 mei (10.15 uur) hoe het is om op te groeien als kind van een verzetsdeelnemer. Zijn vader doet in de oorlog verzetswerk in Haarlem. Wanneer Harry’s broertje overlijdt en vader ontsnapt tijdens een razzia, vertrekt Harry met moeder naar Friesland, zonder het lot van de ondergedoken vader te kennen. Na de bevrijding haalt vader zijn vrouw en zoon op.