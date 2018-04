Informatieavond gasvrij wonen in Heerenveen op 3 mei

Het bedrijf is al jaren actief met het gasvrij en energieneutraal te maken van woningen.

,,Daarbij gebruiken we veel verschillende technieken,'' aldus Marco Roemers eigenaar van Mooglik. ,,Van warmtepomp tot infraroodverwarming tot pelletkachel etc. We merken dat steeds meer mensen antwoord willen krijgen op de vragen die hiermee te maken hebben . Daarom hebben we besloten onze kennis op een andere manier te delen. We zullen antwoord geven op de volgende vragen: Wat zijn de alternatieven voor een cv ketel? Waar moet ik rekening mee houden in mijn huis? Wat is het comfort? Hoe zit het met de kosten? Welke subsidies & financieringen zijn er? Hoe wordt mijn huis energieneutraal? ''

Geïnteresseerden kunnen een email met hun gegevens sturen naar info@mooglik.nl met de vermelding informatieavond. Zij ontvangen dan snel een uitnodiging. Maar vol is vol. En mocht er veel belangstelling zijn dan volgen er nog een paar informatieavonden. Meer informatie is te vinden op www.mooglik.nl