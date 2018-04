Expositie gebroeders Krikke in museum Heerenveen vol nostalgie

Wie alle werkstukken heeft gezien, kan maar een ding concluderen: Heerenveen had in lang vervlogen dagen heel wat moois te bieden. Prachtige panden, mooie wandelroutes en veel, heel veel groen.

Maar dan hebben we het natuurlijk wel over lang geleden. Het eerste doek van Klaas Krikke (1847 – 1923) op de tentoonstelling dateert van 1876 en zijn grootste bloeiperiode beleefde hij rond het begin van de vorige eeuw. Zijn zoon Wigle (1886 – 1968) zette de traditie van zijn pa voort en dankzij dit schildersduo hebben we nu een mooie documentatie van de meest bijzondere plekjes die Heerenveen ooit te bieden had.

Zowel vader als zoon Krikke waren van beroep huisschilder, maar in hun vrije tijd stoeiden ze vol overgave met de muze. Beiden waren romantisch aangelegd en het ligt daarom voor de hand dat Oranjewoud met z’n bossen en statige huizen een geliefkoosd onderwerp was. Vanuit historische en topografisch oogpunt is hun werk voor Heerenveen dan ook zeker van belang.

De expositie in Museum Heerenveen laat in dat opzicht markante tekeningen en schilderijen zien. Zo hangt er een op karton vervaardigde tekening van verpleeghuis Blauwhuis aan de Marktweg uit 1919. Fraai zijn ook de registraties van de Heerensloot bij maanlicht uit 1921 en de zuivelfabriek van Oudeschoot.

In de jaren ‘20 was het Hepkema’s Bos in Heerenveen-Noord nog bijna een lustoord waar het goed toeven was, getuige een doek van Wigle. Historisch van belang is het interieur van het Tolhuis aan de Burgemeester Falkenaweg, net als de tekeningen en schilderijen van de Verlengde Dracht en de Molenwijk voordat hij werd gedempt.

Wat deze expositie extra ,kleur’ geeft, zijn de schetsboekjes van Wigle Krikke, die hij op zijn wandelingen bij zich droeg en waarin hij vaak de eerste aanzet tot een schilderij maakte. Andere krenten in de pap op deze tentoonstelling zijn de brief- en nieuwjaarskaarten die deze zondagsschilder maakte met afbeeldingen van de mooiste plekjes uit Heerenveen.

Vader en zoon Krikke hebben kortom tijdens hun leven een pracht van een oeuvre opgebouwd met als inspiratiebron ,hun Heerenveen.’ Het is moeilijk voor te stellen dat anno 2018 een beeldend kunstenaar zich nog zo kan laten inspireren door het huidige Heerenveen.

De tentoonstelling in het Museum Heerenveen is te zien tot en met 3 juni. Er is tevens een smaakvol uitgevoerd boekje te koop waarin het grootste deel van het werk van de Krikke’s is opgenomen.

Harry de Jong