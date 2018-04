De Ontmoeting: Tobbedansen

Wie zijn jullie?

,,Wij zijn de Jeugdcommissie Zomerfeest Katlijk Mildam en we organiseren komende zomer in Mildam het meest spectaculaire evenement van dit kalenderjaar: Het Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedûnsje, oftewel Tobbedansen.’’

Wanneer vindt het plaats?

,,Tijdens het jaarlijkse Zomerfeest Katlijk Mildam, op zaterdagmiddag 16 juni.’’

Tobbedansen? Wat houdt dat ook alweer in?

,,Tobbedansen is een van de categorieën van de populaire televisieserie Te land, ter zee, en in de lucht. Bij Tobbedansen is het de bedoeling om met een zelf gebouwde constructie van een schans te glijden, een (tevens zelf gebouwde tobbe) te lanceren van de constructie en deze zo snel mogelijk over het wateroppervlak naar de bel te laten scheren. Uiteraard spelen snelheid en degelijkheid van de constructie en tobbe een belangrijke rol, maar is het uiterlijk minstens net zo belangrijk.’’

Wie doen er mee?

,,Wij willen alle bewoners van de gemeente Heerenveen vragen om buurtverenigingen/vriendengroepen/familie enthousiast te maken om deel te nemen aan dit evenement en een team te vormen. Bouw de snelste, mooiste, meest sensationele constructie, dans uw tobbe op spectaculaire wijze naar de bel en win naast eeuwige roem binnen de gemeente fantastische prijzen.’’

Waar moet een team uit bestaan?

,,Een team dat mee doet aan Tobbedansen bestaat uit minimaal 5 personen, waarvan maximaal 3 personen de schans zullen trotseren. Uiteraard mag er met meer dan 5 personen aan de constructie/tobbe worden gebouwd, maar er zullen 5 personen op papier staan. ‘’

Hoe kunnen mensen zich opgeven?

,,De uiterlijke deadline voor het opgeven van een team is vrijdag 18 mei. Men kan een team opgeven door een e-mail te sturen naar katlijkmildam@hotmail.com, met daarin de contactgegevens (06-nummer, voor- en achternaam) van de teamcaptain en de teamnaam vermeld. Men zal dan van ons een formulier krijgen waarin de reglementen staan en een formulier dat de deelnemer en 4 teamleden zullen moeten ondertekenen alvorens deel te nemen aan het evenement.’’

Waar kan iemand terecht voor vragen?

,,Voor vragen en/of opmerkingen kan iedereen uiteraard ook een e-mail sturen naar katlijkmildam@hotmail.com. We hopen ten zeerste dat we mensen enthousiast hebben gemaakt om deel te nemen aan dit denderende evenement en dat ze bereid zijn een team op te trommelen om samen de schans te trotseren! En mocht iemand nou zelf niet de held zijn die de schans gaat trotseren, laat hem of haar dat vooral niet demotiveren om toch onder het genot van een drankje even een kijkje te komen nemen om anderen te zien overwinnen of grandioos falen.’’