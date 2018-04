AB Vakwerk houdt banenavond op 26 april

AB Vakwerk aan de Hoofdweg 10 in Wolvega organiseert donderdag 26 april een banenavond voor iedereen die op zoek is naar een (nieuwe) baan. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 17.00 uur. De banenavond is te bezoeken tot 20.00 uur.

,,Bij ons is altijd plek voor nieuwe talentvolle collega’s”, zegt Ewald Sprik, vestigingsmanager van AB Vakwerk in Wolvega. De coöperatieve personeelsvoorziener is in de regio Wolvega/Heerenveen met name op zoek naar timmermannen, machinaal houtbewerkers, hoveniers, assistent-hoveniers, (installatie)monteurs en melkers. ,,Maar we hebben nog veel meer interessante banen waarin nieuwe enthousiaste collega’s direct kunnen starten. Accountbeheerders zitten donderdagavond klaar om kandidaten vrijblijvend alles te vertellen over hun mogelijkheden”, zegt Sprik.

‘Goed voor elkaar’

Waarom aan de slag via AB Vakwerk? Sprik: ,,Omdat wij geen doorsnee uitzendbureau zijn. AB Vakwerk is een coöperatie die haar medewerkers en leden centraal stelt. ‘Goed voor elkaar’ is ons credo. Bij AB Vakwerk werken we aan groei. Aan de persoonlijke groei van onze medewerkers. Zij maken kans op een vaste baan en ons opleidingshuis biedt keus uit meer dan honderd verschillende bedrijfsopleidingen.” Meer weten? Kijk op abvakwerk.nl.