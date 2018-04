Veenbranden: Gratis grofvuil in Heerenveen  

Van de kelder tot de zolder. Van de garage tot de tuin. Alles gaat op de kop. Opruimen, schoonmaken, opruimen en nog eens opruimen. De auto wordt wekelijks volgeladen. Deel voor de kringloop en deel voor de stort. En wat schetst mijn verbazing vanaf het moment dat ik in Gemeente Heerenveen ben komen wonen? De stort moet worden betaald door de consument! De gemeente waar ik vandaan kom is de stort gewoon gratis. In andere gemeenten mag je een paar keer gratis en is de rest betaald. Maar in Heerenveen, jongens en meisjes, is het gewoonweg in zijn geheel betaald. Hoe komen ze erop? Ze mogen dankbaar zijn dat we van alles scheiden. Plastic, papier, groenafval, grofvuil. Dat doen we dan ook altijd netjes en consequent. Echter, op het moment dat je met een halve achterbak vol 8 euro moet betalen, doet me dat toch wel wat zeer. Oké, een vrachtwagen vol, dat kan ik nog enigszins begrijpen. Maar gewoon een huis, tuin en keuken hoeveelheid?

Dus wat doet deze oer-Hollander: ik spaar alle spullen op voor Koningsdag. Op 27 april sta ik om 6 uur keurig mijn spulletjes uit te stallen op een kleedje in het centrum van Heerenveen. In de hoop dat vooral de grootste spullen verkopen. Dan hoeft dat in ieder geval niet meer terug naar huis, en dus niet naar de stort.

En aan het einde van de dag op 27 april, als er slechts nog wat rommel ligt op mijn kleedje, laat ik ‘per ongeluk’ de laatste spullen achter. Gewoon gratis en voor niets mee te nemen. Het grappige daaraan is: Voor 50 cent neemt niemand het mee, maar als het gratis is, is het binnen de kortste keren weg. Echter Hollanders. Zelfs in het Friese Heerenveen.

De Filosoof