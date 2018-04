Heerenvener exposeert Elvis verzameling in spoorwegmuseum

Gerrit uit Heerenveen mag op 21 en 22 april zijn Elvis verzameling exposeren in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Zijn verzameling was eerder te zien in het SBS6-programma Verzamelkoorts!. Als slotstuk van dit seizoen, organiseert het Spoorwegmuseum, in samenwerking met SBS6, de BankGiro Loterij en Talpa, een feestelijke ‘Verzamelkoorts Parade'. Een deel van het museum staat dit weekend in het teken van Nederland Verzamelland. Kim-Lian van der Meij verricht op zaterdagochtend 21 april de aftrap.

In het tweede seizoen van het succesvolle SBS6-programma Verzamelkoorts!, konden kijkers na elke aflevering online stemmen op wat zij de meest bijzondere of spraakmakende verzameling vonden. Per aflevering zijn er twee winnaars die de unieke kans krijgen om hun verzameling tentoon te stellen in het weekend van 21 en 22 april, tijdens de feestelijke ‘Verzamelkoorts Parade' in het Spoorwegmuseum.

Gerrit: "Ik vind het heel leuk om Elvis Presley te promoten. Hoe meer aandacht, hoe beter. Mijn broer was fan, en toen heb ik ook interesse gekregen voor Elvis. Inmiddels ben ik 32 jaar fan en verzamelaar. Ik heb bijvoorbeeld in al die jaren ruim 300 filmposters verzameld. Wat voor mij het meest waardevol is, is een origineel filmscript van een film waar Elvis in heeft gespeeld."

Het Spoorwegmuseum maakt van het weekend een Parade met lekker eten en drinken en een podiumprogramma. Naast de Elvis verzameling van Gerrit zijn er ook andere verzamelingen te zien, zoals Japanse media, zeepjes, fluiten en luchtruimuniformen.

De ‘Verzamelkoorts Parade' wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. Met het programma Verzamelkoorts! wil de BankGiro Loterij laten zien wat de waarde van kunst en cultuur is voor mensen.