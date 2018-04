VV Heerenveen ontsnapt aan nederlaag

Met het 2-2 gelijkspel haalde Heerenveen een kostbaar wedstrijdpunt binnen in hun strijd om rechtstreekse degradatie te ontlopen.

Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Horst, greep Leonidas direct het initiatief met hun bekende tikkietakkie voetbal. En bij hun eerste doelpoging was het al raak. In de derde minuut schoot Oussama Yekhlef fraai de bal diagonaal in de bovenhoek, 0-1. Justin van der Dam was kansloos. Voor de Feansters was het natuurlijk dramatisch om meteen achter de feiten aan te moeten lopen. Men kwam er amper aan te pas en het was aan de onnauwkeurigheid van de tegenstander te danken dat de stand lang op het scorebord bleef staan. Gezegd moet wel worden dat de verdediging er steeds beter kijk op begon te krijgen en Justin van der Dam ook vandaag weer een betrouwbare indruk maakte. Kleine mogelijkheden waren van de Heerenveen kant voor Kevin Regts en Thom van Lingen. In de zevenendertigste minuut kwam Leonidas op 0-2. Aanvoerder Zakaria Amrani mocht, volgens velen in buitenspelpositie, de bal aannemen en voorzetten waar topscorer Assad el Harti wel raad mee wist. Met deze stand werd ook de rust bereikt.

Tijdens de rust werd Jordy Veenstra bij Heerenveen vervangen door Jacco Kuiper. De tweede helft was amper begonnen of doelman Van der Dam raakte geblesseerd door een domme overtreding van een aanvaller van Leonidas. Johannes Agricola kreeg terwijl hij de bal afschermde een enorme beuk in de rug, met als gevolg dat hij met Van der Dam in botsing kwam. Na een oplapperiode van zo’n zeven minuten kon hij de wedstrijd vervolgen. De onverzettelijkheid van de thuisclub nam toe en hoewel Leonidas de betere ploeg bleef ging het hen minder makkelijk af. In de zestigste minuut kreeg Han van Dijk een mogelijkheid, maar schoot over. Een minuut later bracht trainer Marcel Valk Tommy Wang in voor Thom van Lingen. In de drieënzestigste minuut kreeg Heerenveen twee corners te nemen. Uit de tweede, genomen door Peter de Vries ontstond zoveel verwarring in de doelmond dat Kevin Regts daar koppend van kon profiteren. Doelman Michel Franken was kansloos, 1-2.



De minuten die daarop volgden wisselde de trainers aan beide zijden. Bij Heerenveen kwam Jasper Brouwer in het veld voor Johannes Agricola en aan de kant van Leonidas kwamen David Kappel en Luc Lionahr in het veld.

In de zeventigste minuut kreeg Heerenveen een goede mogelijkheid en één minuut later Leonidas aan de andere kant. In de tachtigste minuut kreeg de wedstrijd een andere wending. Na een fair luchtduel tussen keeper Michel Franken en Jan Hielkema kreeg laatstgenoemde een trap van Franken. Deze kreeg rood en Heerenveen een penalty die door Han van Dijk werd benut voor de 2-2.

Ondanks de personele minderheid van Leonidas moest de verdediging van Heerenveen zeer attent blijven. Beide teams kregen nog een paar goede mogelijkheden de strijd in hun voordeel te beslissen. In de vierde minuut van de extra tijd werd ook Ilyas Chouaibi van het veld gestuurd waardoor Leonidas met negen man de wedstrijd beëindigde. Jasper Brouwer kreeg nog een gele kaart.

Kort daarna floot scheidsrechter Horst voor einde wedstrijd. Een wedstrijd die ondanks een paar incidenten verder een sportief verloop had.

Zaterdagavond ontvangt Heerenveen MSC/Amslod op Skoatterwâld. Deze belangrijke wedstrijd begint om 19.30 uur.