Onnodig verlies voor Kinea

Was het een stukje onderschatting? Was het misschien het onverwacht mooie weer? Was iedereen nog met hun hoofd bij de fantastische wedstrijd van Kinea 2? Of was het gemis van vaste krachten Remco Nawijn en Rhona Bergsma toch iets teveel van het goede? Hoe dan ook, Kinea wist afgelopen zondag voor de verandering eens niet te winnen van Sios.

Wat in de voorgaande 3 ontmoetingen dit seizoen wel lukte, slaagde deze 15e van april niet. Een teleurstelling, maar na afloop wist niemand echt de vinger op de zere plek te leggen.

Zoals gezegd waren een aantal factoren van belang deze middag. Want een ieder die zaterdag of zondag de buienradar app had gecheckt, twijfelde over het weer deze zondagmiddag. Zou het wel droog blijven? Komen er wel voldoende supporters vanmiddag? Of blijven ze liever met een goed glas wijn voor de buis zitten? En belangrijker: bij nat weer is het veld in de Knipe soms spiegelglad, wat wel eens ten koste gaat van het korfbal. De blessure van Remco Nawijn en de afwezigheid van Rhona Bergsma was ook een aderlating voor de ploeg van Hans Harder. Gelukkig werden beide spelers uitstekend vervangen. Rienk Vlietstra startte weer eens in de basis, net als Sytse Haanstra. Rhona werd vervangen door de 18-jarige Lianna Soepboer. De speelster van Kinea A1 deed dit verdienstelijk.



Scheidsrechter Schotanus maakte klokslag 14:30 uur een begin aan de wedstrijd Kinea – Sios. Een wedstrijd die op voorhand wel eens heel spannend kon worden. Wat bij alle voorgaande ontmoetingen zaten de supporters met samengeknepen billetjes op de tribune. Ook deze zondag was vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk dat beide ploegen elkaar weinig ontliepen. Kinea nam in eerste instantie het initiatief. Erik van der Tuin, Jurrian Haitsma en Sjoukje Bergsma (2x) wisten in de beginfase te scoren waardoor er vlot een 4-2 tussenstand op het scorebord stond. Toch wisten de gasten terug te komen tot 6-6 en op een 8-8 tussenstand kwam Sios voor het eerst op voorsprong: 8-9.



De gasten leken dan ook met een voorsprong de rust in te gaan. Het was echter Rienk Vlietstra die 2 strafworpen op rij benutte waardoor er prompt een 10-10 stand op het scorebord stond. Doordat Kinea de eerste helft, zoals wel vaker dit seizoen, niet goed uitspeelde kon Sios alsnog in de laatste seconden scoren. Gelukkig wist de thuisploeg dit knulligheidje meteen na rust weg te poetsen. Op een 12-13 stand wist Fokje Gerritsma te scoren, waarna Rienk Vlietstra met twee afstandsschoten de marge weer op 2 bracht in het voordeel van de Knypsters: 15-13.



Een spannende slotfase brak aan. Via 17-16 was het Sios die enigszins gelukkig op een 17-19 voorsprong wist te komen. Slechts 1 minuut later zorgden Fokje Gerritsma en Erik van der Tuin ervoor dat de stand weer gelijk was: 19-19. De gasten hadden ondertussen flink wat wissels ingezet en bleken in extremis toch de gelukkigste deze middag. Zij scoorden nog 2 maal en deze klap kwam Kinea niet meer te boven. Een teleurstellende middag voor de geelhemden, die bij een overwinning zeker waren van handhaving. Zo ver is het nu nog niet. Kinea gaat volgende week op bezoek bij Olympia, een naaste concurrent deze competitie. Laten we hopen dat daar 2 punten kunnen worden meegenomen naar de Knipe.