Ingezonden: een laffe daad

Een nog onbekende jongen van begin 20 liep op hem af en duwde hem zonder pardon in het water. Een groep medestanders lachten en renden allemaal weg. De richting is onbekend. Met fiets en al ging Tim onder water in de ondiepe gracht. Heel veel geluk gehad want er lagen meerdere fietsen waar hij op had kunnen vallen. Er zijn wat spullen weg zoals zijn portomonee. De fiets heeft hij er weer uit kunnen halen, maar is ook deels kapot. Er zit gelukkig een trap aan de wand en iemand heeft hem geholpen de fiets aan de kant te krijgen. Nogmaals we hebben veel geluk gehad, je hoort vaak dat het verkeerd afloopt. Er zijn er meerdere mensen die ons op het moment helpen a.d.h.v. videobeelden. We zijn dus op zoek naar getuigen en hopen dat de dader zich zelf meldt uit schuld gevoel.

Bas Huybers, 0513 – 76 94 36 | 06 – 536 86 356