Het Dierenrubriekje

Er is 1 poesje naar nieuwe baasjes gegaan deze week. Inu stond vorige week al in het rubriekje maar toen had ik hem per ongeluk als poes vermeld

. Inu is een ex- kater. Hij is cypers met wit en als kenmerk een dunnen witte streep over de neus. Hij is gechipt en hoort thuis op de Lark 06-21214468. Op de Nieuwburen wordt een 7 maanden oud katertje vermist. Hij is nog niet gecastreerd. Hij is cypers met witte wangen, kin, bef, borst en buik. Links voor heeft hij een wit sokje en aan de rechtervoorpoot een kniekous.

En ook rechts achter heeft hij een witte kniekous. 06-21637282. Senja is een poes van 1 jaar. Ze is cypers- grijs met wit. Onder de neus is ze wit, witte kin, bef, borst, haar buik is wit en roomkleurig. Aan de voorpoten heeft ze witte sokken en aan de rechter achterpoot heeft ze een kniekous. Het is een angstig poesje en ze is gechipt en hier staat de naam Mor nog op.

Ze hoort thuis op de dubbele regel 06-13579747. Op de Uhlweg wordt een cypers poesje vermist 06-17276663. Op de Willem Lodewijklaan wordt een lapjespoesje vermist, ze is gechipt en nog geen jaar oud 06-23004043. Dan zijn er nog 2 dode poezen gevonden, Een cypers/ grijze kater lag op de Peter Stuyvesantweg bij nummer 73 in Wolvega. Een schildpadpoes is gevonden bij het woonwagenkamp in Noordwolde.

Belangrijke telefoonnummers: Dierenopvang ’t Heerveld 0513-529233, Dierenambulance 06-21578058, dierenalarmnummer 144, Amivedi 088-0064693.